Morre aos 86 anos o artista plástico potiguar Dorian Gray Caldas

Faleceu na noite de ontem segunda, 23, no Natal Hospital Center, o artista plástico Dorian Gray Caldas, de 86 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Diriam já estava internado há 12 dias tratando uma pneumonia e passando por hemodiálise. Ele também integrava a Academia Norte-Riograndense de Letras. Dorian estreou na arte em 1950, junto com os primeiros e grandes amigos Newton Navarro e Ivon Rodrigues, no 1º Salão de Arte Moderna de Natal. Seu primeiro livro se deu 11 anos depois, em 1961, intitulado “Instrumento de Sonho”. Dorian Gray Caldas nasceu em 16 de Fevereiro de 1930 na cidade de Natal no Rio Grande do Norte . É um consagrado artista potiguar que expressa sua arte em diversas plataformas artísticas, tais como: Escultura, cerâmica, tapeçaria, desenho, poesia e escritor. Uua trajetória artista foi influenciada pelo abstracionismo de Paul Klee, Kandinsky e Mondrian e seus trabalhos constam do acervo de importantes instituições culturais e em coleções particulares no Brasil e no exterior.