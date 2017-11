Morre a atriz Márcia Cabrita, aos 53 anos, após luta contra o câncer

Crédito: Christian Rodrigues/Divulgação.

A atriz carioca Márcia Cabrita, de 53 anos, morreu nesta sexta-feira (10/11) após perder a luta contra um câncer no ovário. Ela estava internada no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. A morte da artista, que fez sucesso no programa humorístico Sai de baixo e recentemente participou do elenco da novela Novo mundo, foi confirmada no início da madrugada. As informações são d’O Globo.

Márcia Cabrita havia sido diagnosticada com o câncer no ovário em março de 2010 e já havia retirado os ovários e o útero. Ela deixa uma filha. Há cerca de três meses, a artista havia se afastado das gravações da novela Novo mundo, em que interpretava o papel de Narcisa, a esposa de José Bonifácio (Felipe Camargo).

Carreira

Márcia Cabrita deu ponta pé na sua carreira em 1992, na minissérie As noivas de Copacabana, interpretando a personagem Adelaide. Entre os anos de 1993 e 1995, a atriz participou do programa humorístico Os Trapalhões, dando vida a vários personagens, contracenando ao lado de Didi, Mussum e companhia.

A atriz alcançou maior notoriedade quando entrou para o elenco de Sai de baixo em 1997, vivendo a personagem Neide, até meados dos anos 2000, quando foi afastada devido à gravidez.

Durante sua carreira, a atriz atuou em mais de 20 projetos da Globo, entre novelas e seriados, como Sítio do Pica-pau amarelo, Sob nova direção, Sete pecados, Beleza pura, A grande família, Morde & Assopra e Novo mundo – última novela que participou, antes de ser afastada para cuidar da saúde.

No cinema, Márcia deu vida a cinco personagens, entre os mais marcantes, Flauta Morena em Xuxa e o tesouro da cidadeperdida (2004); Lupe em Um show de verão (2004), e Vera em Trair e coçar é só começar (2006).

Correio Braziliense