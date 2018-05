MORO DEVE RECEBER DELAÇÃO DA JBS COM GUIDO E ‘CONTAS DE LULA E DILMA

Crédito: O Antagonista / Foto: O Estadão

No novo desmembramento da colaboração da J&F, Raquel Dodge pediu o envio para Sérgio Moro dos anexos e termos de declaração em que Joesley Batista revela ter pago US$ 150 milhões em contas no exterior – que estariam em seu nome.

A propina seria uma contrapartida ao acesso privilegiado do empresário aos cofres do BNDES, com ajuda de Guido Mantega. Os novos documentos, porém, vão subsidiar investigações já em curso.

A apuração específica sobre as “contas de Lula e Dilma” já corre na Justiça Federal do Distrito Federal, que também receberá cópia dos documentos complementares. O caso está nas mãos do procurador Ivan Marx, que não parece muito convencido da titularidade das contas apontadas por Joesley