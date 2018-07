Missa do Vaqueiro e Cavalgada marcam início dos festejos de Sant’Ana em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Marco Zero de Currais Novos localizado no Povoado Totoró recebeu na manhã desta sexta-feira (13) dezenas de cavaleiros e amazonas na tradicional “Missa do Vaqueiro”, que marca o início das festividades em honra à Sant’Ana, padroeira do município. A celebração contou com a presença dos padres Erivan Primo, Welson Rodrigues e Janilson, além do Prefeito Odon Jr, Vice-Prefeito Anderson Alves, secretários municipais, autoridades, imprensa e fiéis católicos.

Para o Prefeito Odon Jr, a celebração da Missa no local significa muito para a nossa história. “Foi aqui que nossa cidade nasceu e onde há exatos 60 anos o Monsenhor Paulo Herôncio colocou esta cruz que simboliza o marco zero, um local importante para nosso povo e que resgata nossa história”, disse o Prefeito. O Marco Zero é o local exato onde o Coronel Cipriano Lopes Galvão construiu os primeiros currais de gado no município em 1755. Após a celebração foi servido um café da manhã, e em seguida os vaqueiros iniciaram a tradicional “Cavalgada de Sant’Ana” em direção ao centro da cidade. Nesta sexta-feira tem início a 45ª Vaquejada de Currais Novos, considerada uma das maiores do país.