Ministro Luiz Fux, do STF, é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Crédito da foto: Reprodução Jornal de Fato

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito nesta quinta-feira (7), por 6 votos a 1, para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação que elegeu Fux ocorreu por meio de uma urna eletrônica.

Ele assume o comando da Corte em fevereiro do ano que vem, com o fim do mandato do atual presidente do TSE, Gilmar Mendes. Ele ocupará o posto que ocupará até agosto, no quando começa a propaganda eleitoral, quando assume a ministra Rosa Weber.

O TSE é formado por, no mínimo, sete ministros. Três ministros são do STF, um dos quais será o presidente da Corte, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um dos quais será o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e dois juristas vindos da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República.

Fux integra a Corte desde de agosto de 2014 e foi reconduzido ao cargo em 2016. Assumiu como vice-presidente do TSE em maio de 2016 e atuou como ministro substituto do Tribunal de maio de 2011 até ser empossado como ministro titular. O ministro faz parte do STF desde março de 2011.

Fonte: G1 – DF