Ministro apresentará detalhes sobre andamento das obras da Transposição

Crédito: Senadora Fátima Bezerra – PT/RN – foto: Roberto Flávio

A comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) debaterá, na próxima terça-feira, 20, às 14h, o andamento das obras físicas e sociais do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). A audiência pública contará com a presença do ministro da integração Nacional, Helder Barbalho. A proposta foi uma iniciativa da presidente da CDR, senadora Fátima Bezerra, subscrita pelos senadores Paulo Rocha, José Pimentel e Regina Souza.

Fátima lembrou que, em audiência pública realizada em agosto do ano passado, o ministro informou que as obras do eixo norte do PISF deveriam estar concluídas no final do primeiro semestre de 2018, quando as águas do Rio São Francisco finalmente chegariam ao Ceará, à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Helder garantiu também que ainda neste semestre seria lançado o edital de construção do ramal Apodi/Mossoró.

A senadora assinalou que a ideia é ouvir o ministro sobre cronograma apresentado ano passado à CDR. “Ele vai nos informar se há possibilidade de o planejamento ser cumprido, garantindo assim que as águas do Velho Chico cheguem nos dois primeiros meses de 2018 ao Ceará e, até o final do primeiro semestre, na Paraíba e no Rio Grande do Norte”, disse ela.

A presidente da CDR destacou ainda que um outro ponto da audiência diz respeito ao edital e ao início das obras do ramal do Apodi/Mossoró. Além da participação dos senadores e do ministro, a audiência pública da CDR contará com a presença de deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos e representantes da Igreja, do setor empresarial, de trabalhadores e da sociedade civil organizada.

Destaque

Durante todo o ano de 2017, a CDR trabalhou pela retomada das obras do Eixo Norte e pela conclusão do projeto de integração das bacias do Rio São Francisco e do semiárido nordestino. Foram realizadas audiências públicas com a participação do Ministro da Integração e atividades externas, como a Caravana das Águas, que teve papel fundamental para mobilizar a sociedade e o poder público sobre a importância social e econômica da retomada das obras.

A CDR também aprovou emenda de Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018 no valor total de R$ 400 milhões para a construção do Ramal do Apodi.