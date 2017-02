Ministra dos Direitos Humanos promove capacitação em Natal

A Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, conduzirá em Natal, a partir desta quinta-feira (09), às 8h, no auditório da Escola de Governo, o curso de mediador pacificador social. O evento é voltado para agentes de segurança e representantes comunitários, sendo uma das ações do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) na capital potiguar. A capacitação irá até sexta-feira (10).

A proposta é capacitar mediadores pacificadores sociais, aliada à capacitação dos agentes de segurança voltados a questão racial. Esta medida busca a redução de conflitos. “A capacitação, trata-se de uma ação de prevenção e faz parte do eixo social do Plano”, explicou o secretário estadual de Segurança Pública, Caio Bezerra. Natal é a primeira cidade a receber o curso, seguindo a proposta do PNSP.

O evento é uma ação conjunta dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Direitos Humanos, juntamente com a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte.