Ministério do Turismo eleva categoria de Tibau do Sul e da Praia de Pipa para o topo dos destinos nacionais

O município de Tibau do Sul (RN), onde está localizada a praia da Pipa, alcançou o topo do ranking do turismo nacional. É o que diz a nova categorização do Ministério do Turismo, que identifica o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo Brasileiro. O resultado, fruto do trabalho profissional de promoção turística do destino, foi comemorado pelo Governo Municipal de Tibau do Sul.

“Há um ano estamos investindo forte na promoção e divulgação de Tibau do Sul e Pipa. Participamos de mais de 20 eventos, feiras e reuniões nacionais e internacionais, sempre em parceria com o trade turístico local, as empresas e o Governo do RN. Estamos fomentando a economia local o tempo inteiro. Este resultado premia o trabalho e o esforço”, comemora o prefeito de Tibau do Sul, Antônio Modesto Macedo.

Em 2015, Tibau do Sul era classificado como destino categoria B. Agora, o município foi elevado à categoria A. No Rio Grande do Norte, apenas Natal e Tibau do Sul têm essa categoria.

A Prefeitura atuou junto ao Ministério apresentando e defendendo, durante várias oficinas e reuniões, os potenciais turísticos, o número de leitos e atrativos. Foram determinantes para a conquista do selo A o crescimento no número de empregos formais no setor de hospedagem, bem como dos estabelecimentos formais de hospedagem, além do aumento do fluxo turístico doméstico e internacional e da exposição bem feita da marca Pipa.

No Rio Grande do Norte, 75 municípios fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiros e estão classificados da seguinte maneira: A (02), B (02), C (13), D (43) e E (15). “Vamos manter o planejamento, o foco e o trabalho profissional em prol do turismo. Quero agradecer o apoio da população, dos hoteleiros e empresários” destacou o prefeito Antônio Modesto lembrando que a Prefeitura tem realizado uma série de obras de infra-estrutura, como a revitalização do deck da Pipa, e ações como a organização do trânsito.