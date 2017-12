Ministério do Trabalho do RN interdita Porto-Ilha de Areia Branca

Crédito da foto: Divulgação/Codern

O Ministério do Trabalho do Rio Grande do Norte interditou o Porto Ilha, em Areia Branca, na última sexta-feira, 1º.

A informação foi publicada inicialmente pelo Blog do BG na manhã desta segunda-feira, 4, e confirmada pela equipe de reportagem do DE FATO com a assessoria de comunicação da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).

As razões da interdição do terminal salineiro ainda não foram divulgadas.

Segundo a assessoria, a companhia foi informada da interdição e divulgará uma nota sobre o ocorrido ainda na manhã desta segunda.