Ministério da Educação antecipa a abertura de inscrição no Sisu para o dia 23 de janeiro

Crédito da foto: Reprodução Jornal de Fato

A abertura das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi antecipada para 23 de janeiro, conforme anunciou hoje (18) o ministro da Educação, Mendonça Filho. Segundo ele, estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e que queiram tentar uma vaga em instituições públicas de ensino superior têm entre 23 e 26 de janeiro para se inscrever.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva para divulgar os resultados do Enem 2017, liberados pouco antes das 12h de hoje. O prazo inicial para registrar a nota da prova e se candidatar a uma instituição pública de ensino superior era de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. De acordo com o ministro da Educação, o motivo da antecipação seria apenas “saciar a ansiedade” dos candidatos.

O cronograma das demais seleções da pasta, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), segundo ele, permanece inalterado.

As notas do Enem 2017 foram divulgados no início da manhã. Os participantes podem consultar seus resultados na Página do Participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante ou no aplicativo Enem 2017. O resultado só pode ser acessado pelo próprio participante após informar o CPF e a senha cadastrada. Os resultados foram antecipados em um dia.

Em coletiva de imprensa, o Ministério da Educação também anunciou as principais datas do Enem 2018, que completa 20 anos, e será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. O edital do exame será publicado em 21 de março e as inscrições serão realizados de 7 a 18 de maio deste ano.

No Enem 2017, 29,9% dos inscritos não compareceram para fazer as provas. Esse número é ainda maior quando se considera os participantes que não pagaram a taxa de inscrição por terem direito à isenção. Entre os participantes isentos por serem concluintes do Ensino Médio na rede pública, a taxa de ausência foi de 20,8%.

A porcentagem sobe para 42,5% quando se observa o grupo de participantes liberados de pagar a inscrição por se adequarem à Lei e ao Decreto que regem a gratuidade. Os 1.691.701 inscritos que não pagaram para fazer o Enem 2017 e não compareceram terão que justificar essa ausência se quiserem fazer o Enem 2018 sem pagar a inscrição.