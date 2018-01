Microcrédito Empreendedor movimenta R$ 1,5 milhão no Seridó

Crédito das fotos Rayane Mainara

O governador Robinson Faria fez a entrega de 400 cheques do Microcrédito Empreendedor a pequenos empresários de três cidades do Rio Grande do Norte. O evento foi promovido nesta sexta-feira (12) no ginásio poliesportivo do município de Cerro Corá, na região Seridó.

Com investimento de R$ 1,5 milhão, a iniciativa desenvolvida pela Agência de Fomento do RN (AGN), em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), vai movimentar a economia das cidades de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova, uma vez que o Microcrédito é um projeto de concessão de crédito pioneiro implementado pelo Governo do Estado.

Robinson Faria destacou o benefício aos pequenos empresários beneficiados. “Hoje o governo chega a estas três cidades para fortalecer a economia local, promovendo emprego e renda e dando oportunidade ao microempreendedor investir na sua própria terra”, disse o chefe do Executivo estadual. “Enquanto eu for governador do RN, não faltarão medidas para fortalecer o empreendedorismo no estado”, complementou Robinson.

“Na concepção do governador, o empreendedorismo é fundamental, pois parte dele as pessoas se habilitam a entrar no mercado e fortalecer a economia. E essa é uma das características do Microcrédito, sempre estimulando os pequenos empresários dos municípios potiguares”, declarou o diretor da AGN, Murilo Diniz.

Prefeita de Cerro Corá, Graça Oliveira agradeceu a iniciativa do governo. “O reflexo desses cheques na nossa economia é de aproximadamente R$ 200 mil, então só temos que agradecer ao governador pela possibilidade dos nossos empreendedores ampliarem os seus negócios”, disse.

Beneficiada com um cheque de R$ 5 mil, a microempresária Hoga Melo, dona de um armarinho, contou como vai investir o valor. “Vou comprar novas mercadorias, ampliar o espaço da loja, qualificar o atendimento e até mesmo contratar mais um funcionário. Só tenho que agradecer ao governo pela oportunidade”.

Microcrédito

Criado em 2015 pela gestão Robinson Faria, o Microcrédito do Empreendedor já beneficiou cerca de 12 mil famílias em mais de 120 municípios potiguares, gerando 15 mil empregos diretos e totalizando mais de R$ 36 milhões em investimentos.

A expectativa é que até o final de 2018 os recursos disponibilizados pelo Governo do Estado cheguem a R$ 40 milhões destinados a alavancar cerca de 20 mil empreendimentos em todo o RN.

Entre as principais vantagens estão as taxas de juros do empréstimo que são de 1,5% ou 1,7% ao mês, o prazo de até 24 meses para quitar o financiamento e os descontos de 100% dos juros para os comerciantes que pagarem as parcelas em dia.