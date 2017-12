Meteorologia prevê chuvas entre quarta-feira (20) e domingo (24)

Crédito da foto: Marcos Garcia/Arquivo Jornal de Fato

Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a presença de instabilidades deve ocasionar chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, com intensidade variando entre 10mm e 40mm nesta segunda quinzena de dezembro.

De acordo com o site Climatempo, entre quarta-feira, 20, e domingo, 24, a meteorologia prevê pancadas de chuva em Mossoró. Na quarta-feira, a possibilidade de chuva no município é de 60% (18mm). Já na quinta-feira, 21, a previsão é de 90% de chances de chover na Capital do Oeste (11mm).

Na sexta-feira, 22, a previsão volta para a casa dos 60% (3mm). No sábado, 23, o percentual vai para 75% com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia (10mm). No domingo, 24, poderá chover 2 milímetros na cidade. A chance de ocorrer fica na casa dos 60%.

Para a próxima semana, a previsão aponta que somente os dias 26 (terça-feira) e 31 (domingo) deve ocorrer pancada de chuva em Mossoró. No restante dos dias não há previsão de pancada de chuvas. No primeiro dia de 2018, a previsão é de não haver chuva no município.

Neste período, a temperatura mínima deverá chegar a 23º graus e a máxima a 35º.

Nesta segunda quinzena de dezembro, a presença de instabilidades deve ocasionar chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, com intensidade variando entre 10mm e 40mm. Em janeiro, a climatologia mostra um aumento de chuvas, principalmente nas regiões Oeste e Seridó, com valores que variam entre 20mm e 80mm. Para fevereiro, as chuvas apresentam acumulados maiores nas regiões Oeste, Vale do Assú e Seridó Ocidental, com valores acima de 100mm.

Para o período chuvoso de 2018, que deverá começar entre o fim de fevereiro e início de março, as primeiras análises mostram que existe uma forte tendência de chuvas próximas da normalidade climatológica, com índices variando entre 800mm e 1000mm, no total, dependendo da região.