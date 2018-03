Médicos de Natal paralisam atendimentos e realizam ato público na terça-feira

Crédito da foto: Divulgação

Os médicos do município de Natal realizam nesta terça-feira, 13, uma manifestação de advertência por 24 horas. Todos os atendimentos devem ser suspensos. A categoria decidiu no último dia 6 em assembleia a realização do ato.

A assembleia aprovou também um indicativo de greve, mas sem data para deflagrar o movimento. De acordo com Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN (Sinmed RN), a categoria vai aguardar o posicionamento do Prefeito até o dia 13 para dar início a Greve.

O PCCV dos médicos de Natal foi sancionado em abril de 2016 e, até o momento, o prefeito Carlos Eduardo descumpriu todas as datas divulgadas com relação a implementação do Plano.

Os médicos aposentados do Estado também realizam uma mobilização no dia 13 contra os atrasos salariais do Governo do Estado. O ato conjunto tem concentração às 8h30, no Sinmed RN, e depois a categoria segue em caminhada até a Prefeitura, finalizando o ato na Assembleia Legislativa do RN.