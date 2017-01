Matrículas para primeiro semestre letivo da UFRN acontecem até o dia 20

As matrículas de alunos regulares para o primeiro semestre letivo de 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) acontecem até o dia 20 de janeiro, com processamento previsto para os dias 25 e 26. As datas constam no Calendário Universitário de 2017, que estabelece o início das aulas para o dia 13 de fevereiro e o término em 1º de julho. Aqueles que não efetuarem a matrícula no prazo estabelecido podem realizá-la nos dias 13 e 14 de fevereiro. Já as matrículas extraordinárias acontecem de 20 de fevereiro a 11 de março. As inscrições devem ser realizadas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). O Calendário Universitário traz também outras informações sobre eventos acadêmicos e datas relativas ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (Sisu) 2017, cujos procedimentos serão realizados nos meses de janeiro e fevereiro.