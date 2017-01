Matrícula para o primeiro semestre da UFRN começa nesta terça, 10

Começa nesta terça-feira, 10, e segue até o próximo dia 20, a matrícula para alunos regulares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), referente ao primeiro semestre letivo de 2017. O processo é feito via o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) e quem não o fizer nesse prazo tem a chance de realizá-lo nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Conforme o Calendário Universitário de 2017, o início do período letivo começa no dia 13 de fevereiro. O calendário também informa os eventos acadêmicos e as datas relativas ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (Sisu) 2017, cujos procedimentos serão realizados em janeiro e fevereiro. Clique aqui para ter acesso ao calendário.

(Sirleide Periera – Ascom-Reitoria/UFRN)