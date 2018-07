Marinha tailandesa confirma resgate de todos os presos em caverna

Crédito da foto: Reuters/Com informações das agências Reuters e EFE

Em mensagem publicada no Facebook, a Marinha da Tailândia confirmou que os últimos quatro meninos e o treinador presos em uma caverna do norte da Tailândia há mais de duas semanas foram resgatados. O grupo ficou preso na caverna em 23 de junho e foi achado em 2 de julho após nove dias de intensa busca.

O nono resgatado deixou a caverna às 16h12 local (6h12, em Brasília), o décimo às 16h33 (6h33, em Brasília), o 11° às 17h13 (7h13), o 12° às 18h18 (8h18) e o último, o treinador Ekapol Chantawong, às 18h46 (8h46).

O jogadores do time de futebol “Javalis Selvagens” e seu treinador ficaram presos em 23 de junho enquanto exploravam o complexo de cavernas na província de Chiang Rai, no norte do país, depois de um treino. Eles foram surpreendidos por uma chuva que inundou os túneis do local.

Mergulhadores britânicos encontraram os 13, famintos e amontoados na escuridão em um banco de lama em uma câmara parcialmente inundada a vários quilômetros da entrada do complexo, na segunda-feira da semana passada.

Depois de avaliar por dias como tirar os 13, uma operação de resgate foi iniciada no domingo, quando quatro dos meninos foram resgatados amarrados a mergulhadores.

Os 12 estudantes, de entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 26, entraram na caverna após um treino de futebol, quando uma súbita tempestade começou a inundar a cavidade e bloqueou a saída.