Manutenção em adutora paralisará abastecimento em 12 cidades do Seridó

Doze cidades do Seridó terão o abastecimento de água interrompido a partir desta segunda-feira, 15, informa a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

De acordo com o órgão, o sistema adutor Serra de Santana, que abastece esses municípios, com captação na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, será paralisado por 72 horas para a realização de uma manutenção programada obrigatória na adutora e equipamentos elétricos.

Os municípios afetados são Jucurutu, Florânia, São Vicente, Acari, Currais Novos, Tenente Laurentino, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, Caicó, Jardim de Piranhas e Timbaúba dos Batistas.