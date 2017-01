Mandato da senadora Fátima participa da Fiart

O 9º Seminário de Artesanato do RN, realizado na 22ª Feira Internacional do Artesanado – Fiart, contou com palestra de Fábio Henrique de Lima, representando o mandato da senadora Fátima Bezerra. Na terça-feira (24), Fábio falou sobre a importância de regulamentar a profissão e sobre o empenho de Fátima em apoiar o setor.

“Conversamos também sobre a importância da mobilização dos artesãos nesse momento em que os direitos dos trabalhadores estão cada dia mais ameaçados, com o governo Temer”, disse Fábio, lembrando que a senadora Fátima foi uma das principais entusiastas da lei que regulamenta a profissão do artesão, sancionada pela presidenta Dilma em 2015.

O projeto de lei foi bastante debatido no Congresso Nacional quando a Fátima ainda era deputada. Naquela época, Fátima e o deputado Givaldo Vieira criaram a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Artesão e em Apoio ao Artesanato, cujo trabalho foi essencial para a aprovação da lei. Uma cartilha com o texto da lei está sendo distribuída na Fiart pelo mandato. Fátima também prestigiou a feira, na noite da segunda (22), acompanhada por suas irmãs, além da presidente da Federação Norte RioGrandense de Artesãos – Fenart, Marcia Oliveira, e do diretor técnico do Sebrae-RN, João Hélio. A Fiart segue até o dia 29 de janeiro no Centro de Convenções, das 16h às 22h.