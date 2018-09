Mais de 200 alunos realizam simulado que avalia desenvolvimento da educação de Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal de Educação de Currais Novos está realizando nesta semana um simulado online com cerca de 270 alunos dos 9º anos das Escolas Municipais para avaliar o “Índice de Desenvolvimento da Educação de Currais Novos – IDECN”, avaliação que é similar à “Prova Brasil” que faz um diagnóstico do aprendizado na rede de ensino do município. As provas que avaliam os alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática estão sendo realizadas nos laboratórios de informática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com a SEMEC, as provas foram confeccionadas seguindo o modelo da “Prova Brasil” com 4 blocos de questões em formato digital. Todos os resultados serão encaminhados às escolas por meio de gráficos e tabelas que irão mostrar as dificuldades dos alunos que devem ser minimizadas. Assim como no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a meta a ser atingida no IDECN é 4,7.