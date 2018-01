Maior chacina do Ceará deixa 18 pessoas mortas durante festa em Fortaleza

Crédito da foto: Reprodução/Whatsapp

A maior chacina da história do Ceará deixou 18 mortos no bairro de Cajazeiras, em Fortaleza. O número foi publicado pelos jornais Diário do Nordeste e O Povo na manhã deste sábado,

No momento do crime ocorria uma festa chamada popularmente por “Forró do Gago”. Um grupo se aproximou do local começou a disparar contra as vítimas. Segundo informações, 14 pessoas morreram no local, sendo oito homens e seis mulheres. Houve ainda 12 feridos. Entre os baleados, quatro morreram em unidades de saúde da Capital minutos depois da ação.

O Instituto Doutor José Frota (IJF), maior hospital de urgência e emergência de Fortaleza, recebeu seis pessoas feridas, todas baleadas. Cinco deles estão internados e não há detalhes sobre o estado de saúde. O sexto tem estado grave de saúde e está na sala de reanimação do IJF.

Fotos da chacina compartilhadas em redes sociais mostram 12 cadáveres no local da festa, a maioria de mulheres. O número não é confirmado pelas autoridades, que ainda investigam. “Foi uma cena brutal, um massacre, nunca havia ocorrido algo parecido [no Ceará]”, diz o policial.

Os dois jornais destacam, citando fontes policiais, que os executores da chacina seriam da gangue Guardiões do Estado (GDE). Eles teriam a ordem de matar membros da facção Comando Vermelho (CV).