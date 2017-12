Maior cajueiro do mundo, em Pirangi, chega aos 129 anos nesta quarta-feira

Crédito da foto: Cedida Jornal de Fato

O Maior Cajueiro do Mundo, localizado em Pirangi, comemora essa semana seu aniversário de 129 anos. A celebração conta com vasta programação para visitantes e comunitários e acontecerá das 8h às 19h nos dias 19 e 20 (terça e quarta-feira).

No dia 20/12, data oficial de aniversário do cajueiro, a entrada será franca.

Dentro da programação, o Cajueiro contará com exposição de produtos feitos a base de caju e castanha, biblioteca itinerante, serviços jurídicos e odontológicos, aula de zumba, blitz educativa e curso de produção de carne de caju.

O evento recebe ainda diversas apresentações culturais, como a Orquestra Sanfônica de Parnamirim, Filarmônica Reis Magos Pium, grupos de capoeira e o Coral Som Ambiente, formado pela equipe técnica do IDEMA, além da escolha da Miss Cajueiro e os parabéns para o Maior Cajueiro do Mundo.

CAJUEIRO DE PIRANGI

O maior cajueiro do mundo está localizado no distrito de Pirangi do Norte, município de Parnamirim. A árvore cobre uma área de aproximadamente 8500 m2, com um perímetro de aproximadamente 500 m. O cajueiro foi plantado em 1888, por um pescador chamado Luiz Inácio de Oliveira; o pescador morreu com 93 anos de idade, sob as sombras do cajueiro.