Maio amarelo: Nós somos o trânsito

Tornar a temática do trânsito uma pauta diária durante todo o mês de maio e estimular a participação de toda a população, empresas, governos e entidades na mobilização e conscientização para a redução de acidentes e para um trânsito seguro. O Movimento internacional do Maio Amarelo tem este objetivo e, para o ano de 2018, traz o tema: “Nós Somos o Trânsito”.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio do Programa Vida no Trânsito (PVT), estimula as secretarias de saúde dos municípios para realizarem ações durante todo o mês. “É a prevenção e promoção da saúde que também irão contribuir para a redução desses acidentes e consequentemente a diminuição desses impactos nos hospitais de Urgência e Emergência”, explicou a responsável técnica pelo PVT no âmbito estadual, Lorrayne Vieira.

A abertura Estadual do Maio Amarelo acontece nesta quinta-feira (03), em Mossoró, município que aderiu ao PVT há um ano. Haverá palestra sobre o movimento no auditório do SENAI.

Como forma de identificar a importância da causa, foi fixado o laço amarelo, símbolo do movimento, nas entradas do prédio central da SESAP e do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Em Natal, a primeira ação acontece dia 9 de maio, no Hospital Walfredo Gurgel, com o uso da arte para uma ação de sensibilização comandada pelo Teatro Arte Interativa, que no período da tarde fará visita aos leitos para conscientização das vítimas de acidentes de trânsito sobre a importância de um trânsito seguro. Pela manhã será ministrada uma palestra sobre Lei Seca e Direção Defensiva, para acompanhantes e profissionais de saúde.

No dia 22 uma ação vai sensibilizar as pessoas que utilizam o trem no percurso de Natal a Parnamirim e os pedestres que fazem a travessia na passagem de nível. O Walfredo Gurgel recebe novamente, no dia 23, o grupo Teatro Arte Interativa, além de uma equipe para prestar orientações sobre o Seguro DPVAT.

A partir do dia 24 as ações serão focadas no interior do estado, com o Curso de Pilotagem Consciente, que acontece em Mossoró, com aulas teóricas e práticas na Estação das Artes.

No dia 31, em Parnamirim, autoridades governamentais, não governamentais e estudantes da rede de ensino fundamental do municipio participarão do encerramento do Maio Amarelo, com palestra sobre o a importância do Movimento na conscientização da importância de um trânsito seguro.