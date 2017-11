Magnólia homenageada na maratona em Natal no dia do seu aniversário

Crédito da foto: Alane

A Atleta Olímpica Magnólia Figueiredo foi homenageada na grande maratona realizada em Natal no sábado passado, dia 11 de novembro, que coincidiu com o aniversário dela.

Um dos maiores nomes do esporte do Rio Grande do Norte em todos os tempos, por ter participado de quatro olimpíadas e ter vários recordes brasileiros em atletismo, Magnólia fez aniversário no mesmo dia da realização do evento e foi convidada para saudar os vencedores e o público.

Magnólia é formada em Educação Física, estudou administração e economia e é pós graduada em gestão esportiva. Ela participou das Olimpíadas de 1988 em Seul, 1992 em Barcelona, 1996 em Atlanta e 2004 em Atenas) e permaneceu invicta por 15 (quinze) anos consecutivos nas provas que competia. Magnólia foi a primeira mulher do Brasil a chefiar uma equipe de atletismo dos Jogos Pan-Americanos.´