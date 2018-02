Lula diz que Temer quer se reeleger pegando eleitores de Bolsonaro

Crédito : Iracema Amaral/Estado de Minas – foto: Nelson Almeida/AFP – 25/1/18)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (21/2), em Belo Horizonte, que o presidente Michel Temer (MDB) está “arrumando um jeito” de ser candidato à reeleição com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. “Acho que ele achou que a segurança pública pode ser uma coisa muito importante para ele pegar um nicho de eleitores do Bolsonaro. Como é só previsão e é uma tese minha, vamos ver o que vai acontecer”, afirmou Lula.

Para o ex-presidente, Temer está “fazendo uma posta”, colocando um assunto ‘favorável’ (segurança pública) no lugar de um tema ‘desfavorável’ (reforma da Previdência) para angariar apoio da sociedade. E, com isso, avalia Lula, pavimentar o caminho para disputar a reeleição. “Temo que essa intervenção seja pirotecnia, que seja de puro interesse político”, avaliou.

Em entrevista à rádio Itatiaia, Lula também disse que “Temer sabe que o que tirou a reforma da Previdência da pauta (do Congresso) não foi ele”. O petista lembra pesquisa recente realizada pela DataFolha, do jornal Folha de S.Paulo, mostrando que “os deputados não iriam votar a reforma da Previdência”. “O que eles pensaram? Vamos criar um outro espetáculo, criando a intervenção no Rio de Janeiro, passando a ideia que agora vão acabar os problemas e não vão acabar”, disse o ex-presidente.

A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro tirou da pauta a reforma da Previdência por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). A Constituição proíbe que uma PEC seja votada no Congresso em caso de intervenção federal em um ou mais estados da federação.

Sem Preparo

O ex-presidente também lembrou que o Exército ficou um ano na favela da maré, no Rio de janeiro, e, quando saiu , “os problemas voltaram”. “Se o estado não está presente com políticas públicas, a violência aparece”, disse, se referindo à estratégia para enfrentar a crimnalidade.

Além disso, Lula destacou que o exército “não está preparado para enfrentar o narcotráfico”. “O exército é preparado para defender a soberania nacional contra possíveis inimigos externos.Colocar o exército para lidar com o narcotráfico, o que pode acontecer é que, depois o espetáculo, o resultado seja negativo”, afirmou.

Lula acrescentou que esse resultado negativo aconteceu com as Unidades Policiais de Pacificação (UPPS), implantados pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB), hoje preso em presídio de Curitiba, no Paraná, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. “Você está lembrado das UPPS? Pareceria que tudo estava resolvido…”, cobrou Lula.

Namoro

Lula também comentou as inúmeras cartas que tem recebido de pretendes a namoro ou a um casamento com o ex-presidente, viúvo desde fevereiro do ano passado. Lula negou que já esteja namorando. ” Por enquanto o meu relacionamento é só político, com o mundo da política”, disse.

Lula lembrou que está com 72 anos e essa não é ‘uma prioridade’. “A minha prioridade é primeiro cuidar da minha saúde e dos meus processos, que a cada dia aparece um, que tenho que me defender e preciso provar a perseguição política “, afirmou.

Ele encerrou o assunto, em tom bem-humorado, dizendo que “na hora que aparecer (um namoro), terá “imenso prazer em comunicar que o Lulinha paz e amor está namorando”. “Enquanto eu não falar isso, não acreditem em futrica. Tenho recebido carta de companheiras que querem cuidar de mim . Tem companheira que manda carta dizendo que respeitava muito dona Marisa. Mas agora ela morreu, deixa eu tomar conta de você. Eu quero casar. Levo isso muito a sério e respondo educadamente para as pessoas, mas por enquanto não tem nada”, garantiu.

Jantar

Lula chegou em Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (20/2). Ele disse que jantou com o governador Fernando Pimentel (PT).

O ex-presidente visita na manhã desta quarta-feira, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. “À tarde, estou à disposição do Pimentel”, informou Lula, que declarou ainda que pretende voltar a São Paulo hoje à noite ou então na manhã desta quinta-feira (22/2).