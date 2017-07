Lula critica Moro, fala em falta de provas e cobra do PT sua candidatura para 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento nesta quinta-feira em São Paulo, fez questão de se colocar no cenário político em 2018 e disse que vai pedir ao PT para ser o candidato do partido à Presidência. Tentando reduzir o impacto da sentença, Lula disse que não se surpreendeu com a condenação e que somente o povo “tem o direito de decretar o meu fim”. (

No pronunciamento, o petista mostrou-se pouco otimista em uma reversão da sua condenação em segunda instância. Ao falar de uma candidatura ao Planalto, o petista dirigiu-se a seu advogado e disse que este terá muito trabalho porque seu cliente será “um pré-candidato com um problema jurídico nas costas”.

Não sei se isso é para o bem ou para o mal. Mas você vai ter um pré-candidato com um problema jurídico nas costas e eu tenho que fazer duas brigas. Primeiro brigar juridicamente para ganhar o direito de ser candidato. Segundo brigar dentro do PT para ganhar o apoio do PT – afirmou.

Em seguida, ele provocou:

– Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara. Quem tem o direito de decretar meu fim é o povo brasileiro.

Num aperitivo do discurso que o PT deverá fazer na corrida eleitoral em 2018, o ex-presidente voltou a resumir a disputa política no país entre pobres contra ricos.

Senhores da Casa Grande, permitam que alguém da senzala faça o que vocês não têm competência de fazer. Permita que alguém cuide desse povo porque ele não está precisando ser governado pela elite, mas por alguém que conheça a alma dele e saiba o que é a fome e o desemprego e a vida dura que leva o povo pobre desse país.

Lula também usou as reformas trabalhista e previdenciária como plataforma política para reforçar o discurso do “nós contra eles”.

O ex-presidente usou mais de uma vez o futebol para descontrair o clima nitidamente pesado durante o pronunciamento. Ele abriu a fala brincando que esteve ontem mais preocupado com o jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo campeonato brasileiro do que com a repercussão da sentença do juiz Sergio Moro.

