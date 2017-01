Livro Bem Poesia é exposto na Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Continuando seu périplo pela capital paulista, a educadora e escritora Paula Belmino, acompanhada de seu esposo Reinaldo e sua filha Alice estiveram dia 23, visitando a biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, onde fez a doação do livro Bem Poesia pela editora Delicatta.

Na oportunidade foram recebidos pela diretora da biblioteca áurea, com a qual puderam conversar sobre o trabalho da escritora lagoanovense e também doar a antologia Casa da Poesia, da qual participo com 4 poemas no volume 3 pela Editora Scortecci.