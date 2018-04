Líderes da Coreia do Sul e do Norte iniciam cúpula com promessa de paz

Crédito da foto: Reuters/Reprodução/Agência Brasil

Em um início de encontro marcado por demonstrações de interesse em selar a paz entre os dois países, Kim Jong-un, líder norte-coreano, e Moon Jae-in, presidente sul-coreano, expressaram suas expectativas de sucesso para a cúpula desta sexta-feira (27 – no horário local) em rápidas declarações à imprensa na entrada da Casa de Paz.

Kim Jong-un disse que este é o início de um novo tempo e Moon Jae afirmou que a “primavera está se espalhando pela Coreia do Sul”, referindo-se à importância do encontro histórico – a primeira visita de um líder norte-coreano desde a guerra que dividiu a península em 1953.

Na frente da casa, e acompanhados por mais de 2 mil jornalistas, segundo a imprensa local, Kim Jong-un afirmou que as expectativas são altas”. “Aprendemos uma lição de tempos passados e mesmo que tenhamos bons acordos, mas as implementações não se seguem, eles irão desapontar as pessoas que tinham altas expectativas”, afirmou, em tom ponderado.

Moon Jae-in, por sua vez, afirmou que o encontro é de extrema importância para ambos os países e que “há um enorme fardo sobre ambos os ombros”. Dirigindo-se diretamente à Kim Jong-un, afirmou: “Camarada Kim, pela primeira vez em nossa história, você cruzou a linha de demarcação militar. Não é mais um símbolo de divisão, mas um símbolo de paz. Eu gostaria de prestar homenagem à corajosa e ousada decisão feita por você, presidente Kim.”

O discurso de ambos, em coreano, foi traduzido simultaneamente para o inglês pelo governo sul-coreano.

Kim também comentou que os países não devem mais desperdiçar tempo. “Podemos nos encontrar com mais frequência e colocar nossas mentes juntas e os 11 anos não serão desperdiçados. Espero escrever um novo capítulo entre nós. Acredito que somos capazes de fazer um novo começo, e é com tal compromisso, venho a esta reunião”, ressaltou o líder norte-coreano.

No livro de visitas do palácio, ele também escreveu que “uma era de paz começa agora, no ponto de partida da história”.

Após as declarações, os dois líderes foram para uma sala de reuniões reservada. A reunião começou às 10h15min no horário local, (22h15 dessa quinta-feira, 26, em Brasília). O encontro é realizado na Casa de Paz, único ponto onde os dois países se veem frente a frente desde a guerra entre 1950 e 1953.

Os dois países trataram do tema da proposta de desnuclearização da Coreia do Norte, uma exigência para a cúpula que será realizada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sobre pontos de conversação para uma reaproximação e o restabelecimento do país, dividido com a guerra.