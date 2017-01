Líder do PROS pede ao STF para impedir Maia de disputar reeleição na Câmara

O líder do PROS na Câmara, Ronaldo Fonseca (DF), moveu uma ação nesta terça-feira (31) no Supremo Tribunal Federal (STF) na qual pediu à Corte que impeça o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de disputar a reeleição.

A votação na Câmara está marcada para esta quinta (2) e, embora Rodrigo Maia ainda não tenha dito oficialmente que é candidato, está em campanha em busca de votos, ainda que de maneira informal – até a tarde desta terça, dez partidos já haviam anunciado apoio à candidatura do atual presidente.

Além do pedido do líder do PROS, o Supremo também analisa outras ações semelhantes, que têm como objetivo impedir que Maia seja reeleito ou sequer seja autorizado a disputar a eleição.

Rodrigo Maia foi eleito em julho do ano passado para uma espécie de “mandato-tampão” de seis meses. Na ocasião, ele sucedeu Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que havia renunciado ao cargo.

Os adversários de Maia argumentam que a Constituição e o regimento interno da Câmara proíbem a reeleição na mesma legislatura (a atual só termina em fevereiro de 2019). O atual presidente e os aliados dele dizem, por outro lado, que, como foi eleito para o “mandato-tampão”, a regra não se aplica.

O pedido do PROS

Na ação, Fonseca requer que a Câmara sequer receba o registro da candidatura do democrata e pede que a eleição seja suspensa até uma decisão final do STF.

Se isso não for concedido, o líder do PROS solicita que o Supremo barre a posse de Maia caso ele venha a se reeleger. Em última instância, se ele vier a assumir o comando da Câmara, a ação do PROS pede que ele tenha o seu mandato como presidente cassado.

Além do mandado de segurança protocolado nesta terça, quatro deputados que disputam a eleição à Presidência da Câmara – Júlio Delgado (PSB-MG), Rogério Rosso (PSD-DF), Jovair Arantes (PTB-GO) e André Figueiredo (PDT-CE)- entraram juntos na segunda (30) com um mandado de segurança questionando a eventual candidatura de Maia.

O Solidariedade também já havia pedido para o Supremo barrar uma eventual reeleição. Depois, o PDT também recorreu à Corte e pediu que Maia sequer seja autorizado a disputar o pleito.

Paralelamente a essas ações, o juiz federal substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal de Brasília, atendeu a um pedido e proibiu Maia de concorrer à reeleição. A decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

Fernanda Calgaro, G1, Brasília