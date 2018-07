Letreiro “Eu amo o Seridó” será inaugurado no próximo dia 12 em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Porta de entrada da região do Seridó Potiguar, Currais Novos ganhará no próximo dia 12 de julho o letreiro “Eu Amo o Seridó”, um presente da Aldann Construções à cidade e à região. O monumento que esta sendo erguido no loteamento “Lares de Sant’Ana” na entrada da cidade (BR 226), será entregue oficialmente em solenidade a partir das 16h com a presença do Prefeito Odon Jr, de Mariberto Bezerra Dantas (sócio fundador), Alberto Dantas Neto (diretor), autoridades, empresários, e população. O local escolhido proporcionará aos turistas e currais-novenses uma visão panorâmica da cidade, assim como contemplar o belo pôr-do-sol.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que realizou a limpeza e terraplanagem da área, o letreiro tem 8 metros de extensão e 1,70m de altura, e será um importante atrativo turístico para a cidade e região.