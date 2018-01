Lançamento oficial do “Arrastão do Boi” acontecerá nesta quinta na Praça Cristo Rei

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A programação oficial do “Arrastão do Boi”, movimento cultural que acontece no carnaval de Currais Novos há 6 anos, será lançada nesta quinta-feira (25) às 17h na Praça Cristo Rei, durante o projeto “Arte e Música na Praça”. A coordenação do bloco realizará um pit stop, apresentações culturais, de música e dos bonecos gigantes, além de venderem camisas do bloco.

Criado por produtores culturais em 2013, o “Arrastão do Boi” se consolidou como uma das festas carnavalescas de maior caráter popular e cultural do interior do Estado, que valoriza as manifestações artísticas como o frevo e as marchinhas, além de homenagear o “Boi de Reis do Trangola”, importante movimento cultural da zona rural. O bloco também conta com a participação de grupos como o “Arrastão da Goreti” e de outros blocos familiares. Neste ano o arrastão terá como tema “Nas Asas da Liberdade” e contará com a participação especial do “Arrastão do Promorar”. Mais informações sobre o “Arrastão do Boi” 2018 no site arrastaodoboi.com.br