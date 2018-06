Lançamento da Programação do FORRONOVOS 2018 será nesta quinta-feira, 07

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMTUR) lançam nesta quinta-feira (07) às 18h na Praça Cristo Rei a programação da 23ª edição do FORRONOVOS, que neste ano tem como tema “Brinquedos e Brincadeiras Populares”.

O lançamento acontece dentro da programação do Projeto “Arte e Música na Praça” e contará com apresentações das candidatas do concurso “Rainha do Forronovos” e animação de Ivo do Acordeon, além de quadrilha improvisada. O FORRONOVOS 2018 acontecerá de 14 à 17 de junho e contará em sua programação com festival de quadrilhas juninas, as tradicionais “Corrida da Fogueira” e “Corrida de Jegue”, além de shows e apresentações culturais.