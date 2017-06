Lançamento da 20ª EXPONOVOS será na segunda-feira, 03, no Salão Nobre da Prefeitura de Currais Novos

A Programação da 20º Exposição Agropecuária de Currais Novos – EXPONOVOS – será lançada oficialmente na próxima segunda-feira (03 de Julho) às 9h no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. O evento deste ano acontecerá de 7 à 9 de Julho no Centro de Treinamento e Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo” (CENTEPE), e terá durante o evento, feira de produtos artesanais, apresentações culturais, exposições de animais, e comercialização de bovinos, caprinos e ovinos.

A Exponovos é uma realização do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Currais Novos, ANCOC, ANORC, e demais parceiros como a EMATER, Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, entre outros.