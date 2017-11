Lajes Pintadas: Curso de Enfermagem realiza Ação Social de Saúde

A cidade de Lajes Pintadas sediou na manhã de hoje, 11 de novembro, uma grande Ação Social de Saúde, promovida pelos alunos do Curso de Enfermagem da cidade Tangará – que estudam no Colégio e Curso Pirâmide, com Sede na cidade de Ceara-Mirim, na grande Natal.

Na ocasião, foram realizados testes de Glicemia Capitar, Pressão Arterial e Índice de Massa Corporal. Ao todos, foram feitos 255 atendimentos, sendo 81 verificações de Pressões Arteriais, 104 testes de Glicemias e 68 IMC.

A ação contou com o apoio do Comercial DB – Lúcia e Diomar, e reunião 27 alunos do curso. Lajes Pintadas foi à segunda cidade do Trairi a ser beneficiada com a ação.