Lagoa Nova tem mais uma parcela zerada do FPM

Com críticas nada propositas, interesses individualistas e lobby político para o quanto pior melhor, Lagoa Nova sangra.

Estamos tentando fazer nossa parte, com transparência, garra e determinação, mas há um fator que não podemos lutar contra, a falta de recursos e a impossibilidade de arrecadar novas receitas.

É com lástima e tristeza que anunciamos que o saldo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), previsto para hoje na nossa cidade veio com saldo ZERO- novamente!

Lagoa Nova sim tem jeito, mas é devido aqueles que acreditam no nosso trabalho e empenho, apesar da maior crise financeira da história, tenho fé que com união e trabalho, vamos tirar nossa cidade da falência financeira.

Prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos