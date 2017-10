Lagoa Nova recebe 1º Seminário Sobre Treinamento Esportivo e Qualidade de Vida

O Grupo de Atletismo de Lagoa Nova e Secretarias Municipais de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos convidam os atletas, familiares, professores de Educação Física, caminhantes, gestores escolares e demais pessoas interessadas a participar do 1º Seminário sobre Treinamento Esportivo e Qualidade de vida a ser realizado nesta Quarta-feira 24 de Setembro as 8 h 30 min no Centro de Treinamento da Emater, Lagoa Nova\RN Constando na sua programação com a palestra do experiente professor e técnico Francisco Hipólito Bezerra, Bacharel em Educação Física.