Lagoa Nova: Picuinhas políticas entre Vereadores e Prefeito, pode até provocar afastamento de Vereadores

ADV: THIAGO ARAÚJO SOARES (OAB 3830/RN) – Processo 0101500-69.2017.8.20.0103 – Procedimento Ordinário – Obrigação de Fazer / Não Fazer – Requerente: José Ivamar Domingos e outros – INTIMO o Advogado da parte autora do despacho abaixo transcrito. Processo em Secretaria. Paulo Evanaldo Fernandes, Aux. Técnico. ___________ DESPACHO 1.Recebi ontem, ressaltando que ao analisar a inicial, observo a possibilidade de estar sendo causados sérios prejuízos coletivos ao povo de Lagoa Nova em razão de “picuinhas” políticas entre Vereadores e Prefeito Municipal, este último inclusive não é parte no presente processo. 2.Assim, nos termos do art. 3º, §3º do Novo Código de Processo Civil, considerando que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, necessário se faz realizar uma audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, ressaltando que caso não seja realizado o acordo, será em seguida proferida decisão relativa ao andamento do processo, com a possibilidade, inclusive, de afastamento de Vereadores de suas funções, caso seja constatada a vinculação apenas para o atendimento a interesses privados, em prejuízo de toda a coletividade, com a convocação dos suplentes, tudo nos termos do art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. DISPOSITIVO. 3.De acordo com as razões acima esposadas determino que sejam intimadas as partes, a fim de comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO que aprazo para o dia 13.06.2017 às 9h00, ressaltando que devem ser intimados para comparecimento TODOS OS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA (RN), bem como o PREFEITO MUNICIPAL, pessoalmente, ficando os Vereadores cientes da possibilidade referida no item 2. Considerando o interesse público tratado no presente processo, intimem-se o Ministério Público para comparecimento. 4.P. I. Currais Novos, sexta-feira, 09 de junho de 2017 Marcus Vinícius Pereira Júnior Juiz de Direito.

