Kelps Lima cobra promessa de Carlos Eduardo de ficar na Prefeitura até o fim do mandato

Crédito: Taise Galvão

É assinado pelo deputado Kelps Lima (SD), pré-candidato a governador, o outdoor que está nas ruas de Natal a partir de hoje, cobrando do prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) a permanência dele no cargo até o final do mandato.

Carlos já admitiu que pode renunciar ao cargo para disputar o Governo.

O primeiro outdoor foi instalado hoje cedo no cruzamento da Jaguarari com a Lima e Silva, em Lagoa Nova.

Ainda hoje outros serão instalados em outros bairros de Natal

