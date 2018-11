Justiça Estadual de Currais Novos realiza leilão presencial

A Justiça Estadual de Currais Novos em conjunto com o leiloeiro oficial Edeylson Fidelis, realizam leilão presencial no dia 12 de novembro de 2018, a partir das 09:00 horas, no Fórum. No evento, serão leiloados imóveis urbanos, comercial e rural localizados em Currais Novos. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site [leiloesjudiciais.com.br/rn]leiloesjudiciais.com.br/rn ou então pelo 0800-707-9272.