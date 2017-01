Justiça deve acatar pedido do Rio Grande do Norte para Força Nacional

O Ministério da Justiça analisa caso a caso os pedidos de ajuda da Força Nacional enviados pelos Estados, mas o Rio Grande do Norte deverá receber resposta positiva da pasta após solicitar reforço.

Nesta segunda-feira (16), o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, informou no Twitter que pediria ao Governo Federal mais agentes para atuar no estado. Uma solicitação já foi enviada à Justica.

A Força Nacional foi acionada no Rio Grande do Norte em setembro de 2016 durante uma série de motins nos presídios. Hoje, o efetivo da Força Nacional no estado é de pouco mais de 100 homens.

Apesar de a crise do sistema penitenciário ser avaliada em Brasília como grave em vários estados da federação, a situação dos presídios no Rio Grande do Norte é avaliada como símbolo do caos nas penitenciárias.

Alas da penitenciária de Alcaçuz, onde 26 presos morreram durante uma rebelião no fim de semana, não tem celas desde 2015. Os detentos quebraram as celas e, em muitos pavilhões, eles convivem uns com os outros sem barreiras, segundo informa O Globo.

Na semana passada, antes da rebelião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já tinha autorizado a permanência da Força Nacional no Estado por mais 60 dias.

