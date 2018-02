Júlia assume presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

A Câmara Municipal de Natal definiu, na sessão ordinária desta quarta-feira (21), a composição das suas Comissões Técnicas, que têm o objetivo de examinar as matérias em tramitação, emitir pareceres, além de realizar estudos, pesquisas, fiscalizar e discutir temas de interesse da população. Júlia, que foi reconduzida como vice-presidente da Comissão de Turismo e membro da Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e Minorias, assume agora a presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e ingressa na Comissão de Ciência e Tecnologia.

“Permanecemos em comissões que já fazem parte do nosso trabalho e com as quais temos uma identificação natural, encarando agora o desafio de presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência, que é uma das principais bandeiras de luta do nosso mandato, e ingressando também em uma nova comissão: a de Ciência e Tecnologia. O trabalho nas comissões é uma das atribuições do vereador e vamos assumir com muita responsabilidade, sabendo da importância que é representar esses segmentos na Câmara Municipal”, disse a vereadora.

Júlia continua na coordenação das Frentes Parlamentares em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.