Julho Amarelo: Assembleia homenageia profissionais e gestores que atuam na causa

Profissionais médicos, gestores públicos e entidades que atuam no controle das hepatites virais foram homenageados, na Assembleia Legislativa, na Sessão Solene do Julho Amarelo, uma iniciativa do deputado Nélter Queiroz (PMDB). Em todos os pronunciamentos, um alerta sobre a necessidade de maiores informações para a população se prevenir e se cuidar contra as hepatites virais.

“Destaco a importância de reconhecer e homenagear o trabalho de todos vocês que atuam em território potiguar no combate às hepatites virais, pois são verdadeiros heróis que salvam diariamente muitas vidas e devolvem a alegria para inúmeras famílias”, afirmou Nélter. O parlamentar também é o autor da Lei 9969/15, que institui no Calendário Oficial do Estado o mês “Julho Amarelo”.

O parlamentar afirmou que propôs a Lei pensando em todos os que foram acometidos de hepatites virais e que não detém o mínimo de informações para se proteger ou tratar das enfermidades. Chamou a atenção dos gestores: “É importante que todos que estão aqui possam desenvolver cada vez mais campanhas educativas para conscientizar a população”, alertou.

A hepatite é uma inflamação no fígado que pode alterar o seu funcionamento e contribuir para o surgimento de cirrose, câncer e outras doenças. As hepatites virais são classificadas em A, B, C, D e E. As medidas preventivas incluem, entre outras, o saneamento básico, as boas práticas de higiene pessoal, o uso de preservativos, o uso de agulhas e seringas descartáveis, o não compartilhamento de objetos cortantes como barbeadores, instrumentos de manicure, entre outros. Indivíduos infectados pelo vírus da hepatite B têm 5% a 10% de risco de tornarem-se doentes crônicos. Na hepatite C, o risco é de 85%. O tratamento das hepatites B e C é feito com agentes antivirais, com 70% e 35% de sucesso, respectivamente.

Um dos homenageados, o médico infectologista Igor Thiago de Queiroz e Silva, alertou para a forma “silenciosa” com que a doença se instala. “Quem irá lembrar de uma doença que teve na infância ou adolescência, ou de sintomas considerados como algo normal?”, questionou. O médico integra a equipe do hospital Giselda Trigueiro e aplaudiu a iniciativa de incluir o Julho Amarelo na legislação potiguar.

O secretário de Saúde do RN, George Antunes, fez uma menção especial aos profissionais que diariamente lidam com o problema: “Quero enaltecer o trabalho de pessoas que não esperam pelo dia 28, data oficial em que se comemora o combate às hepatites virais, mas que diariamente procuram uma forma de melhorar e amenizar o sofrimento da população”, afirmou o gestor. Deputado e médico, Vivaldo Costa (PROS) reforçou a importância de campanhas de conscientização para o povo potiguar. Representando a Câmara Municipal de Natal como presidente interino, o vereador Sueldo Medeiros aplaudiu a iniciativa e disse que o tema era da maior relevância.

Veja a lista dos homenageados

1 – Dr. André Camurça de Almeida (in memoriam)

Médico gastroenterologista (Hospital Rafael Fernandes)

2 – George Antunes de Oliveira

Secretário de Saúde do RN

3 – Gilmar Amorim de Sousa

Médico gastroenterologista, fundador e coordenador do Núcleo de Estudos do Fígado (Hospital Universitário Onofre Lopes)

4 – Francisco Xavier Dantas Lins

Médico gastroenterologista (IFRN)

5 – José Maria Viana de Andrade Filho

Farmacêutico (Hospital Rafael Fernandes)

6- Igor Thiago de Queiroz e Silva

Médico infectologista (Hospital Giselda Trigueiro)

7 – Neide Barros da Silva

Presidente do Grupo Vivendo com Cristo de Apoio às Pessoas Vivendo com Hepatites Virais, Co-Infecções e Transplantes Hepáticos (GVCRN)

8 – José Eder de Medeiros Alves

Psicólogo e articulador do programa IST, AIDS e Hepatites Virais da 4ª URSAP

9 – Hospital Giselda Trigueiro

10 – Hospital Rafael Fernandes

11 – Antônio Francisco de Araújo

Médico infectologista do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (Hospital Giselda Trigueiro)

12 – Julianne Faria

Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social do RN

13 – Maria da Saudade de Azevedo Moreira

Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde (Secretaria de Saúde de Natal)