Juíza determina que vereadores de Touros devolvam diárias

A juíza Lydiane Maria Lucena Maia determinou que seis vereadores de oposição da Câmara Municipal de Touros devolvam o valor de R$ 5 mil reais, cada um, aos cofres públicos do município. Os parlamentares receberam diárias no total de R$ 30 mil reais para viajar a cidade de Fortaleza, no Ceará, em período de férias na Câmara e na alta temporada, entre os dias 23 e 27 de janeiro, para participar de um suposto curso de capacitação.

Na época, o pagamento foi autorizado pela Presidente da Câmara, vereadora Izabel Cristina de Melo (Bel), que também viajou com o grupo à custa do município, mas a justiça proibiu a transferência e está determinando a devolução dos valores. O município de Touros tem enfrentado uma dura crise financeira nos últimos meses, por isso o pagamento das diárias causou revolta na população, motivando a propositura de improbidade administrativa contra os vereadores de oposição.

Lista de vereadores que receberam diárias:

Vereadora Tetê

Vereador Felipe França

Vereador Thiago de Zezinho

Vereador Lelis

Vereador Dr. Joab

Presidente da Câmara, Bel