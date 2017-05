Juiz destina verbas oriundas de prestação pecuniária

O Juiz Ricardo Antônio M. Fagundes, da Vara de Direito Criminal da Comarca de Currais Novos, publicou edital para destinação das verbas oriundas de prestação pecuniárias para as instituições que apresentem projeto no período de 3 de julho a 1 de agosto de 2017, conforme edital 0001/2017 publicado na edição 2296 do Diário da Justiça Eletrônico do TJRN. O texto do edital pode ser requerido através de e-mail: css01cri@tjrn.jus.br