Jucurutu terá racionamento no abastecimento de água

A população da cidade de Jucurutu, na região Seridó do Estado, deve se programar para o racionamento no abastecimento de água que será implantado esta semana. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) que, partir desta quinta-feira (8), toda semana o abastecimento será suspenso às 17 horas da quinta-feira, só retornando às 5h da manhã da segunda-feira seguinte.

Segundo a gerente da Regional Seridó, Rosy Gurgel, a medida se mostrou necessária para que a população possa ter o abastecimento assegurado por mais tempo, dadas as condições de reserva dos mananciais de onde é retirada a água para a distribuição aos usuários. No caso de Jucurutu, o abastecimento é feito a partir da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

ACS Caern