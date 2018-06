José Xavier Cortez participa de evento cultural em Lagoa Nova

Crédito: Vlaudey Liberato

O Município de Lagoa Nova através da Secretaria Municipal de Educação e do Centro Rural Nazaré Xavier de Góis, promoveu o Projeto “Roda de Conversa: incentivo à Leitura” com o Editor José Xavier Cortez.

No evento, realizado no Centro Pastoral, muitas homenagens foram feitas ao Editor, que se emocionou e também falou sobre as obras feitas por sua editora.

O prefeito Luciano Santos esteve presente ao evento bastante prestigiado.