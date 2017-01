Jornalismo e Publicidade e Propaganda deixam de ser habilitações de Comunicação Social

A partir do semestre 2017.2, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) deixam de ser habilitações do curso de Comunicação Social.

Com isso, haverá mais autonomia e independência para estudantes das duas áreas. A informação foi divulgada pela Agência de Comunicação da instituição nesta quarta-feira, 25.

Publicidade e Propaganda continuará com suas atividades pela manhã. Jornalismo funcionará no período vespertino. A novidade serve para os estudantes que nesta edição do SiSU optarem por Jornalismo ou Publicidade e Propaganda na UERN.

Os projetos pedagógicos dos novos cursos foram aprovados no segundo semestre do ano passado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE/UERN) e a resolução criando os bacharelados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

As mudanças propostas nas diretrizes curriculares para o curso de Jornalismo visam fugir do estudo mais geral da Comunicação e se aprofundar nas questões específicas do Jornalismo, mantendo sempre uma relação próxima entre universidade e mercado. Universidades de todo o Brasil estão implantando as modificações propostas nas diretrizes.

O curso de Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Radialismo existe desde 2003 na UERN. Atualmente, o DECOM conta com 14 professores efetivos para as três habilitações. Os alunos dispõem de laboratórios de rádio, audiovisual e multimídia.