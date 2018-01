Jornada Pedagógica Municipal acontecerá nesta quinta e sexta no IFRN Currais Novos

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Educação realizará nesta quinta-feira (01) e sexta-feira (02) no Campus do IFRN, a Jornada Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, que neste ano terá como tema central “A qualidade da educação pública e o comprometimento com a cidadania global e emancipada”. A jornada é destinada aos professores, gestores e estudantes de licenciaturas e tem como objetivo reunir os educadores em debates e exposições de conhecimentos relevantes sobre o trabalho pedagógico na rede municipal de ensino de Currais Novos.

Na abertura do evento que acontecerá às 19h30 desta quinta (01), palestra com o Professor João Batista (UFERSA), terceiro educador surdo efetivado na Universidade. A temática do debate será: “Promovendo a inclusão, o desenvolvimento e a colaboração mútua nas escolas municipais”. Na sexta-feira (02), acontecerá às 8h a plenária de abertura com o tema “Aprendizagem sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica”, com a professora Draª Denise Carvalho. Durante toda a manhã serão realizadas oficinas de aprendizagens nos segmentos educação infantil, ciclo de alfabetização, fundamental anos iniciais (4º e 5º ano), fundamental anos finais (6º ao 9º ano), gestores escolares, coordenadores administrativos, profissionais da educação inclusiva e profissionais de educação física. O início das aulas na rede pública municipal será no próximo dia 07 de fevereiro.