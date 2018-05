Joaquim Barbosa anuncia que não será candidato à Presidência da República

Crédito BLOG DO CÉSAR SANTOS

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, anunciou na manhã desta terça-feira (8) que está foram das eleições presidenciais.

Barbosa era o pré-candidato do PSB.

Através das suas redes sociais, o ex-ministro anunciou a decisão:

“Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal”.

Joaquim Barbosa se filiou ao PSB em abril deste ano. Na oportunidade, a sigla anunciou que trabalharia o seu nome para disputar a sucessão presidencial.

Na última pesquisa Datafolha, Barbosa aparece em terceiro e quarto lugares em nove cenários.

Indicado para ministro do STF pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Barbosa permaneceu no STF de 2003 a 2014, e assumiu a presidência da Corte entre 2012 e 2014.

Ele foi relator do processo do mensalão, que levou o caso a julgamento em 2012 com voto pela condenação da maioria dos acusados.