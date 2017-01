Janot prorroga por mais seis meses grupo de trabalho da Lava Jato que atua no STF

A Procuradoria Geral da República (PGR) prorrogou por mais seis meses o grupo de trabalho que atua com a Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). A portaria que oficializa a prorrogação foi publicada na edição de ontem (19) do “Diário Oficial da União”.

O grupo foi criado em janeiro de 2015. É formado por 10 integrantes efetivos e seis colaboradores, tem o objetivo de ajudar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, “na análise dos desdobramentos das investigações”.

Outras atribuições dos procuradores da República no grupo de trabalho são coletar depoimentos e provas, participar de audiências, requisitar informações e firmar acordos de delação premiada.

No STF, tramitam inquéritos e processos da Lava Jato que envolvem políticos de foro privilegiado. Uma das próximas fases da operação no tribunal deve ser a homologação das 77 delações premiadas da construtora Odebrecht. No entanto, os trabalhos da Lava Jato no Supremo devem sofrer atraso após a morte, ontem quinta-feira (19), do ministro Teori Zavascki, relator do caso.

Por Mariana Oliveira, TV Globo, Brasília