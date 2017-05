Janaiza Monte representará Currais Novos no Miss Rio Grande do Norte 2017

Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar, Janaiza Monte, de 25 anos, será a representante de Currais Novos no concurso Miss Rio Grande do Norte 2017, evento que acontecerá no próximo dia 23 de maio no Teatro Riachuelo, em Natal, com a participação de 25 candidatas. O concurso tem coordenação de George Azevedo, e é uma realização da TV Band e da “Be Emotion”. “Estou me esforçando e buscarei representar com muita garra e fé a nossa linda Currais Novos”, disse Janaiza, que já teve suas irmãs Giulliana Monte e Janaina (irmã gêmea) representando o município no concurso em 2009 e 2012, respectivamente. “Estou fechando uma história familiar onde minhas 2 irmãs já tiveram a mesma honra em carregar a faixa da nossa cidade no concurso”, comentou.

(Ficha técnica da foto: FOTÓGRAFO: Boni Fernandes / STYLIST: Amós Fonseca / LOOK: F.Sisters / CABELO: Anilson Knight / MAKE: Gabriel Souza)